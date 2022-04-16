İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri - Haberler

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İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadıktan sonra bu sezon kulüple yolları ayıran Sergen Yalçın, Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun, Sergen Yalçın'la görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'in sayılı zamanı kaldı. 30 Nisan'daki seçimde belirlenecek yeni başkanın getireceği teknik direktör en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Cim-Bom'un Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı belirtildi.

İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri

NURİ ŞAHİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan adayı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti. Ancak Akdeniz ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk, Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi.

İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri

GALATASARAY'A DÜŞÜNÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Nazifoğlu, Yalçın'a seçilmeleri durumunda kendisini düşündüklerini söyledi.

İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri

Haberler.com - Spor

Sergen Yalçın, Metin Öztürk, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Amokachi:

Koca Galatasaray' a başka adam kalmadı mı? 1 sene sonra gidecek adamla neden görüşüyorsunuz?

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