İlk görüşme gerçekleşti! Trabzonspor, Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti

Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Dimitris Pelkas için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi. Pelkas'ın ve menajerinin Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüğü ve teknik direktör Bjelica'nın onay vermesi durumunda transfer operasyonunun başlayacağı öne sürüldü.