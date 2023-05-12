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İlk görüşme gerçekleşti! Trabzonspor, Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti

Spor Haberleri

Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Dimitris Pelkas için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi. Pelkas'ın ve menajerinin Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüğü ve teknik direktör Bjelica'nın onay vermesi durumunda transfer operasyonunun başlayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas'a sürpriz bir talip çıktı.

TRABZONSPOR, PELKAS İÇİN DEVREDE

Karadeniz Gazete'nin Yunan basınından aktardığı habere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pelkas ve menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Transfer için Bakasetas ve Siopis'in de devreye gireceği belirtildi.

HOCA ONAY VERİRSE HAREKETE GEÇİLECEK

Trabzonspor Başkanı Bjelica'nın onay vermesi durumunda bordo-mavili yönetim, transfer için operasyonu başlatacak.

Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Trabzonspor Hull City Spor Haberler

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