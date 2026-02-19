İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla kaybetti.

MILAN SKRINIAR SAKATLANDI

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Mücadelenin 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar oyuna devam edemedi ve yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

SAKATLIK SÜRESİ 4 HAFTAYI BULABİLİR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti. Skriniar'ın kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.