Haberler

İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nottingham Forest karşısında sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti. Skriniar'ın kesin durumu, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşecek.

  • Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlık nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.
  • Milan Skriniar'ın kesin sakatlık durumu cuma günü çekilecek MR sonrası netleşecek.
  • Milan Skriniar bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkarak 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla kaybetti.

MILAN SKRINIAR SAKATLANDI

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Mücadelenin 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar oyuna devam edemedi ve yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

SAKATLIK SÜRESİ 4 HAFTAYI BULABİLİR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti. Skriniar'ın kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Tff kendini tek kudret sanıyor ama İlahi adalet bol bol tutar artık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Bişeyi yok anladı olacakları

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak

Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Fenerbahçe'ye iki kötü haber daha

Ağır yenilginin ardından iki kötü haber daha
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak

Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti