İlk 11'ler belli oldu! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'a konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Madrid temsilcisinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
İspanya La Liga'da milli ara dönüşü heyecan devam ediyor. Real Madrid, 5. hafta karşılaşamsında Real Sociedad'a konuk olacak. Müsabakada ilk 11'ler belli olurken teknik direktör Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler için kararını verdi.
ARDA GÜLER İLK 11'DE
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. İspanyol devinin ilk 11'i şu şekilde: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric, Brahim, Arda Güler, Vinicius, Mbappe
ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin oynadığı Galler ve İzlanda karşılaşmalarında oynayan milli yıldız, İspanya LaLiga'da bu sezon 3 karşılaşmada 98 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamayan oyuncu, performansıyla dikkat çekti.
MAÇ NE ZAMAN?
İspanya La Liga'nın 5. haftasındaki Real Sociedad- Real Madrid karşılaşması 14 Eylül cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından izleyiciyle bululaşacak.
İSPANYA LALİGA PUAN DURUMU
- 1- Barcelona 12 puan
- 2- Real Madrid 8 puan
- 3- Atletico Madrid 8 puan
- 4 - Villarreal 8 puan
- 5 - Girona 7 puan
- 6-Alaves 7 puan
- 7- Osasuna 7 puan
- 8- Celta Vigo - 6 puan