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İlhan Palut'u mumla arıyorlar! Konyaspor'a bir darbe de İstanbulspor'dan

Spor Haberleri

İlhan Palut'u mumla arıyorlar! Konyaspor'a bir darbe de İstanbulspor'dan

Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırdıktan yeni hocası Aleksandar Stanojevic ile çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Konyaspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 22. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi tek golle kazandı.

İSTANBULSPOR'DAN KRİTİK 3 PUAN

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Cebrai Karayel'in kendi kalesine yaptığı vuruş getirdi. Bu sonuçla birlikte ateş hattında bulunan İstanbulspor, ligde kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

İLHAN PALUT SONRASI GALİBİYETİ UNUTTULAR

Teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırdıktan sonra Aleksandar Stanojevic'i takımın başına getiren Konyaspor, Sırp hoca ile çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya elendi.

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