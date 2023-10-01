Rakibini öve öve bitiremeyen İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı sonrası bomba itiraflar

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada, hiç bu kadar zor durumda kalmadıklarını ifade etti. Palut, Fenerbahçe'nin oyununu daha üst noktalara taşıdığını, sahada bu kadar yok olacaklarını düşünmediklerini belirtti. Fenerbahçe'yi tebrik eden Palut, takımının yeniden öz güven kazanıp mücadeleye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonu yaptığı açıklamada Süper Lig'de birçok maça çıktığını ancak hiç bu kadar zor durumda kalmadıklarını belirtti.

"BU KADAR YOK OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Fenerbahçe'nin kalitesine değinen Palut, "Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İki yarınında başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu genç takımın yeniden öz güveninin kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor" dedi.

"EN ZOR DURUMDA KALDIĞIMIZ MAÇTI"

Rakibini öven deneyimli hoca, "Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum. Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı. Fenerbahçe'ye karşı gelememek aslında maç öncesinde bildiğimiz şeyler. Fenerbahçe için sadece kadro kalitesi dersek basite indirgemek, emeği görmezden gelmek olur. Bu kaliteyi istek, coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Bunun çözümü yok mu, bu kadar karşılıksız mı kalmalıydık dersek elbette hayır. Ayağımıza gelen topları çabuk kaybettik, dakika dakika öz güvenimizi yitirdik" ifadelerini kullandı.