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İlhan Palut: Göztepe, Fiziksel Olarak Üstün Geldi

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe karşısında 3-0'lık mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, rakiplerinin sahada fiziksel olarak kendilerinden daha üstün olduğunu ifade etti.

- İlhan Palut : "Göztepe, fiziksel olarak ağır bastı"

İZMİR - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, sahada fiziksel olarak Göztepe'nin ağır bastığını söyleyerek, "Temaslı bir oyun bekliyorduk ve beklediğimiz oldu. Bu oyuna direnç göstermemiz gerekiyordu fakat Göztepe fiziksel olarak sahada bizden daha iyiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor konuk olduğu Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı özelinde sahipsiz topların büyük bir bölümünü Göztepe'nin kazandığını söyleyen Palut, "Burada da katı ve kalabalık savunma karşısında pozisyon üretme kararlılığı içerisinde olamadık. Toplamda baktığımız zaman bunu söylemeyi istemiyorum ama bugün daha çok isteyen, daha çok mücadele eden takım kazandı. Biz maalesef buna istediğimiz karşılığı veremedik ve bugün buradan hiçbir şey alamayarak dönüyoruz. Göztepe'yi kutlarım, bizim de önce bir istikrar konusunda kendimize gelmemiz lazım. Bir maç çok iyi, bir maç kötü. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Çalışmamız ve bu hataları en aza indirmemiz lazım" diye konuştu.

İlhan Palut: Göztepe, Fiziksel Olarak Üstün Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN İNCE - Spor
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