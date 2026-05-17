Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, futbolun bahis malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Hiç kimse iddia falan oynamasın' dedi. Palut ayrıca sakat oyuncularını Türkiye Kupası finaline yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın." dedi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palut, geçen hafta camia olarak üzüldükleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi sakat oyuncuları olduğunu aktaran Palut, şöyle konuştu:

"Sakatları bir şekilde Trabzonspor finaline yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında çok yük binen oyuncular var. Gördüğünüz gibi buraya gençlerle desteklediğimiz ve çok fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadroyla geldik. Oyuncularımın mücadelesinden genel manada memnunum. Başa baş bir oyun oldu. Biz de kazanabilirdik."

Keyifli bir mücadele sergilendiğini vurgulayan Palut, "İnsan her maçı kazanmak ister. Bir teknik adam olarak ligi en yüksek puanla en iyi yerde bitirmek istiyorsunuz ama bazen de önemli maçlar öncesinde bazı hamleler yapmak zorunda kalabiliyorsunuz." diye konuştu.

Maçı kazanan Kayserispor'u tebrik eden Palut, tüm oyuncuların iyi mücadele ettiğini kaydetti.

Konya'ya döndükten sonra Türkiye Kupası finaline hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Palut, "Tedavileri süren durumları son dakika belli olacak oyuncularım var. Onları da takip edeceğiz ve en güçlü bir şekilde, en kararlı bir şekilde final maçını inşallah oynayacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Şikeye bulaşan takımlar kümeye mi düşmeli yoksa puan silme cezası mı verilmeli? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Palut, "İlhan Palut olarak şunu söyleyebilirim. Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın, gerek yok. Futbol rekabeti güzel, seyretmesi güzel, çok keyifli bir spor. Bunu bir bahis malzemesine çevirmek bence futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki herkes özgür ama kimse keşke oynamasa." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
