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İlhan Cavcav Vefatının 8. Yıl Dönümünde Anıldı

İlhan Cavcav Vefatının 8. Yıl Dönümünde Anıldı
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'nda anıldı. Törende Gençlerbirliği kulübü yöneticileri ve futbolcuları yer aldı, Cavcav'ın başarıları yad edildi.

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yönetim, divan, disiplin, denetleme kurullarının üyeleri ile teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Genel Menajer Ali Ekber Düzgün, A takım ve altyapı futbolcuları, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği üyeleri ve kulüp personeli katıldı.

Osman Sungur, yaptığı açıklamada, "İlhan Cavcav demek Gençlerbirliği demektir. Sanırım Türkiye'de hiçbir spor kulübü başkanı yoktur ki takımının ismiyle bu kadar bütünleşsin. Kulüple değerli başkan arasındaki bu bütünleşme üzerine düşündüğümüzde çok şey öğrenebiliriz. İlhan Cavcav 1981 yılından vefat ettiği 2017 yılına kadar kesintisiz başkanlık yaptı. Bu 36 yılda Gençlerbirliği, iki Türkiye Kupası kazandı. UEFA'da çeyrek final oynadı. Ama en önemli başarısı şüphesiz göreve geldikten sonraki bütün yıllar boyunca Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de tutmayı başarmasıdır. Tesislerimizi kulübe kazandırmasını, birçok genç futbolcuyu Türk futboluna hediye etmesini ve elbette transfer başarısını unutmamak gerekir. Biz de onun bu başarılarını örnek almalı, Gençlerbirliği'ne tesisler, futbolumuza yeni isimler kazandırmalıyız. Ama en önemli görevimiz Gençlerbirliği'ni yeniden Süper Lig'e çıkartmak ve orada kalıcı olmasını sağlamaktır. İlhan Cavcav'ın anısına sahip çıkmak demek Gençlerbirliği'ni başarıya ulaştırmak demektir." şeklinde konuştu.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma töreni, merhum İlhan Cavcav'ın kabrine konulan karanfiller ve mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son buldu.

İlhan Cavcav için düzenlenen anma töreni sonrası, iki yıl önce vefat eden Gençlerbirliği'nin efsane başkanlarından Hasan Şengel'in Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında da Kur'an-ı Kerim ve dualar okunurken, kabrine karanfil kondu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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