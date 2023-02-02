'İlginç şeyler oluyor' diyen Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demir maçı sonrası yaylım ateşi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 1-1 sona eren Adana Demirspor maçı sonrası hakem yönetimine çok sert yüklendi. Yandaş yaptığı açıklamada, "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli cephe, hakem Ali Palabıyık ve VAR yönetimine büyük tepki gösterdi.

"ALLAH'IN İZNİYLE BURADAN DÖNERİZ"

Karşılaşmada attığı gol iptal edilen Mert Hakan Yandaş, "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın. Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın." ifadelerini kullandı.

"DÜDÜK AĞZINA GİDİYOR AMA VAZGEÇİYOR"

Yandaş ayrıca, "İnanılmaz tempolu bir maçtı. İki takım için de git-geller var. Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Onu geçtim. Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var. Her şeyi geçtim. Miha'nın pozisyonunda ne düşünüyor, düdük ağzına gidiyor ama vazgeçiyor." dedi.