İlbank Kadın Voleybol Takımı, 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank, 6 galibiyetle sezonu tamamlayarak kümede kalmayı başardı. Ancak, kadroda değişikliğe giderek 9 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Ligi 6 galibiyet, 20 mağlubiyetle tamamlayarak kümede kalmayı başaran İlbank; Zuzanna Gorecka, Aysun Aygör, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz, Samantha Bricio, Hanna Klimets ve Ceren Karagöl'ün gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer