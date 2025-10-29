İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı Kamu Spor Oyunları'nda Şampiyon Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kamu çalışanlarına yönelik 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılaşan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, üstün performans sergileyerek rakibini mağlup etti ve turnuvayı birincilikle tamamladı. Turnuvada Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üçüncü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, turnuva boyunca büyük bir özveriyle mücadele eden takım üyelerini tebrik ederek, Manisa'da gerçekleştirilecek Bölge Şampiyonası'nda da başarılarının devamını diledi. - AYDIN