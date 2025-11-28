İl Müdürü Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'nde yürütülen gençlik faaliyetlerini inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. İl Müdürü Kalın, merkezde yürütülen gençlik faaliyetlerini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Merkezdeki gençlerle de bir araya gelip top oynayan Kalın, toplu hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR