İl Müdürü Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

İl Müdürü Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetleri inceledi ve gençlerle bir araya gelerek top oynadı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'nde yürütülen gençlik faaliyetlerini inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. İl Müdürü Kalın, merkezde yürütülen gençlik faaliyetlerini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Merkezdeki gençlerle de bir araya gelip top oynayan Kalın, toplu hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
