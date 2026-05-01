İl Müdürü Demir'den sportif yetenek taramasına yerinde takip

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sportif yetenek taramasını yerinde takip etti.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' programı çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin fiziksel ve sportif özelliklerinin analiz edildiği taramalarda, çocukların uygun spor branşlarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, salonu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve sporcu adayları ile yakından ilgilendi. Demir, tarama sürecine katılan öğrencilerle sohbet ederek yapılan testler hakkında bilgi aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programın önemine dikkat çekerek, yetenekli sporcuların erken yaşta tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek; "Çocuklarımızın fiziksel ve sportif özelliklerini analiz ederek yürüttüğümüz taramalarda, her bir öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkarıyor ve uygun spor branşlarına yönlendirme sağlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı