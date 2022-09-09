İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursaspor'u ziyaret etti Spor Haberleri Bursaspor'un bu akşamki antrenmanını Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ziyaret etti. Bursaspor'un bu akşamki antrenmanını Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ziyaret etti. Aslan'a Bursaspor forması hediye edildi. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Güngör, Rıdvan Gültekin, Ramazan Çetin Kaya, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Tacettin Aslan yeşil-beyazlı futbolculara yarınki Batman Petrolspor maçı için başarı dileklerinde bulundu. Başkan Ömer Furkan Banaz ise, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Tacettin Aslan'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Tacettin Aslan Bursaspor Bursa Spor Haberler

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