İkiz Sporcular Düzce İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Düzce'de ikiz sporcular katıldıkları turnuvalar ile başarılı olunca İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce'de çeşitli spor branşlarında birçok sporcu katıldıkları turnuvalarda başarılı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede antrenör amcaları Mustafa Güneş'in girişimleri ile sporla buluşan Muhammet Emir ve Yasin Emir Güneş kardeşlerde son zamanlarda başarılı olmaya başladı. İkiz kardeşler katıldıkları turnuvalarda Düzce'nin adını sıklıkla duyurunca Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret ederek katıldıkları turnuvalar ile ilgili bilgiler verdi. - DÜZCE