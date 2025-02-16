İkiz Kaykaycılar Efe ve Ege Tok ABD Yarışmasında Ödül Aldı

ABD'de düzenlenen yarışmada ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok, 12 yaş altı çanak kategorisinde 2'nci ve 3'üncü oldu.

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Florida eyaletinde düzenlenen yarışmada çanak (bowl) disiplininde mücadele eden Türk sporculardan Efe 2'nci, ikiz kardeşi Ege ise 3'üncü sırada yer aldı.