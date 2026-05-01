İkinci raundun sonunda lider İtalyan de Leo

Turkish Airlines Open'ın ikinci günü sonunda İtalyan Gregorio de Leo liderliğe yükseldi. Antrenman raundu oynamadan sahaya çıkan de Leo'nun bir stroke gerisinde İsveçli Jens Dantorp, İngiliz Sam Bairstrow, İspanyol Alejandro Del Rey ve Yani Zelandalı Kazuma Kobori zirve takibini sürdürdü.

Golf dünyasının en iyilerini Antalya'da buluşturan Turkish Airlines Open'ın ikinci gününde zirve mücadelesi kızıştı. 32 ülkeden 156 oyuncunun katıldığı turnuvanın ikinci gününü 68 vuruşla (-4) bitiren İtalyan Gregorio de Leo toplamda 137 vuruşla (-7) liderliğe yükseldi. 26 yaşındaki oyuncu Regnum, National Golf Kulübü'ndeki ikinci raundu beş birdie ve bir bogey ile tamamladı. Çarşamba akşamı Antalya'ya geldiğini ve antrenman raundu oynamadan sahaya çıkmak zorunda kaldığını belirten Gregorio de Leo, "Regnum, National Sahası çok zor ve stratejik bir saha. İlk gün edindiğim tecrübelerle ve caddie'min yardımıyla iyi bir skor yaptığımı düşünüyorum" dedi.

2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvada de Leo'nun bir stroke gerisinde dört oyuncu zirve iddiasını sürdürdü. İngiliz Marcus Armitage ile birlikte 68 (-4) oynayarak günün en iyi skoruna imza atan Yeni Zelandalı Kazuma Kobori, İsveçli Jens Dantorp, İngiliz Sam Bairstrow ve İspanyol Alejandro Del Rey, ilk 36 çukur sonunda 138 vuruşla (-6) ikinciliği paylaştı. İlk günün lideri İsveçli Mikael Lindberg ise üç bogey ve iki birdie yaptığı ikinci raundu 73 vuruşla (+1) tamamladı ve genel sıralamada altıncılığa geriledi.

Türk sporcular elemeyi geçemedi

Turkish Airlines Open'da Türkiye'yi temsil eden dört oyuncu; Leon Açıkalın, Mutlu Güner, Taner Yamaç ve İbrahim Tarık Aslan (amatör) 36 çukur sonunda en başarılı 79 oyuncu arasına kalamayarak hafta sonunda mücadele etme şansını kaybetti. Türk oyuncular arasında en başarılı isim turnuvayı 149 vuruşla (+5) tamamlayan Leon Açıkalın olurken, 2018 Britanya Açık birincisi Francesco Molinari de cut'ı geçemedi.

Turnuva 3 Mayıs Pazar günü sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı