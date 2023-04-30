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İki maçta da skora katkı! Galatasaray'a gol atan Saiss yine bir ilki yaşadı

İki maçta da skora katkı! Galatasaray'a gol atan Saiss yine bir ilki yaşadı

Spor Haberleri

Derbide gol atan Romain Saiss, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadıkları daha önceki maçta da asist yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasında Romain Saiss adına bir ilk yaşandı.

Beşiktaş'ın Faslı stoperi, Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond'un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ilk asistini sezonun ilk yarısında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçta yapmıştı.

Romain Saiss, Marcelo'dan (Eylül 2016) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a Spor Toto Süper Lig'de kafa golü atan ilk stoper oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Romain Saiss Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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