Kazada kollarını kaybetti, taekwondoyla hayata yeniden bağlandı

Kastamonu'da ailesine yardım ederken yaşanan kazada iki kolunu kaybeden Mehmet Ünal, taekwondo sayesinde hayata tutundu. Geçen yıl Avrupa şampiyonu olan Ünal, azmiyle herkese örnek oluyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Mehmet Ünal, 2017 yılında köyde ailesine yardım ederken kollarını iş makinesine kaptırdı. İki kolunu kaybeden Ünal, olayın ardından uzun süre boyunca psikolojik problemler yaşadı. Okula bile gitmek istemeyen Mehmet Ünal, daha sonra taekwondoya başlamaya karar verdi. Taekwondo Antrenörü İsmail Arıkan ile tanışan Ünal, azmiyle kısa sürede kendisini geliştirerek müsabakalara katılmaya başladı. 24 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda milli takım adına K44 70 kiloda mücadele eden 21 yaşındaki sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. 9-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye ikincisi olan Mehmet Ünal, en büyük hedefinin Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi.

Taekwondoya başlama sürecini anlatan Mehmet Ünal, "Uzun bir süre hiçbir şey yapmak istemedim. Okula bile gitmek istemiyordum, zorla gidiyordum. Lise bittikten sonra taekwondoya başlamaya karar verdim. İsmail hocamı önerdiler, yanına gittim, konuştuk. Sağ olsun bana çok destek oldu, başlamama vesile oldu. İlk başta 'Acaba yapabilir miyim?' dedim ama süreç ilerledikçe, maçlara gittikçe ve hocamın desteğiyle bu düşünceleri aştım" dedi.

"Taekwondo hayatımda çok şeyi değiştirdi"

Beyaz kemerle başladığı taekwondoda şu anda siyah kemere yükseldiğini ifade eden Ünal, taekwondonun hayatında büyük değişimlere vesile olduğunu vurgulayarak, "Taekwondo hayatımda çok şeyi değiştirdi. Sosyal açıdan olsun, psikolojik açıdan olsun her yönden beni değiştirdi. Haftada üç gün taekwondo antrenmanı, üç gün de ağırlık antrenmanı yapıyorum. Fiziksel olarak yoruluyoruz ama antrenman biçimi ve beslenme düzeni sayesinde bu beni aşırı zorlamıyor" diye konuştu.

İki kez Türkiye şampiyonası seçmelerine, iki kez de milli takım seçmelerine katıldığını belirten 21 yaşındaki sporcu, "Ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Yeni şampiyonluklar için çalışmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

İsmail Arıkan: "Dezavantajını avantaja çevirdi"

Taekwondo Antrenörü İsmail Arıkan ise Mehmet Ünal'ın örnek bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Ünal'ın köyde geçirdiği kazayı duyduktan sonra kendisine ulaştıklarını aktaran Arıkan, "Bu dezavantajı avantaja çevirebileceğini, hayata daha güçlü bağlanabileceğini söyledik. İlk zamanlarda gelmek istemedi. Bir süre sonra karar verdi ve yanımıza geldi. Görüştük, ikna ettik ve taekwondoya başlattık. İlk milli takım seçmelerine gittiğimizde amacımız sadece orayı görmesiydi. Diğer paralimpik sporcuların hayata nasıl tutunduklarını görmesini istedik. Sonrasında kendisi devam etmek istedi. İki yıldır aktif olarak çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplamda dört önemli şampiyonaya katıldıklarını söyleyen Mehmet Arıkan, "İkisi Türkiye şampiyonası, ikisi milli takım seçmesi olmak üzere önemli tecrübeler edindik. En son 2025 Temmuz ayında İstanbul'da yapılan Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda ülkemize altın madalya kazandırdı. Kendi dezavantajlı durumunu nasıl avantaja çevireceğini yaşayarak öğrendi" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı