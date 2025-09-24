Haberler

İki hafta dayanamadılar! Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı

İki hafta dayanamadılar! Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı
Jose Mourinho, Benfica'daki ilk iç saha maçında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ligin son sıralarında yer alan Rio Ave karşısında sahasında iki puan kaybeden Portekiz ekibinde taraftarlar adeta çılgına döndü.

Portekiz Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında sahasında Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Benfica, şampiyonluk yolunda kritik iki puan kaybetti.

90+1'DE KABUSU YAŞADILAR

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada 86. dakikada Heorhiy Sudakov'un golüyle öne geçen kırmızı-beyazlı ekip, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamayınca taraftar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Benfica'nın evinde Rio Ave ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Mourinho'nun hakeme yönelik sert tepkisi dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, maçın yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği gizlemezken, sosyal medyada yükselen "istifa" çağrıları gündeme damga vurdu.

İLK MAÇINDA UMUT VERMİŞTİ

Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup ederek umut vermişti. Ancak iç sahadaki ilk sınavında yaşanan bu puan kaybı, sabırsız taraftarların erken tepkisini beraberinde getirdi.

Ligde altı hafta sonunda 14 puanla 3. sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü. Rio Ave ise puanını dörde yükselterek 16. sırada yer aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
