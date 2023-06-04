İki gol atan Zaniolo, maçın ardından taraftarına da bir mesaj yolladı

Ezeli rakip Fenerbahçe'ye 2 gol atan Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunarak sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediğini belirtti.

"PERFORMANSIM ÖZÜR İÇİNDİ"

Maçı değerlendiren Zaniolo, "Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz" dedi.

"ŞANS GELDİĞİNDE KULLANMAYA ÇALIŞTIM"

Kendi performansına da değinen İtalyan yıldız, "İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.