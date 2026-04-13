Haberler

Samsunspor'da Hahn'dan Eyüpspor galibiyeti yorumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn: "Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hahn, alınan 3 puan sebebiyle takımı kutladı.

Özellikle ikinci yarıda güçlü oyun ortaya koyduklarının altını çizen Hahn, "İkinci yarıda sahada karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi. Geçen maç yaşanan bir yenilgi vardı. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Umutlar yeniden arttı, Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl dondurmasını istediği iddia edildi

ABD’nin masada istedikleri ortaya çıktı! İşte İran’a ablukanın nedeni
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu