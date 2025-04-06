İkas Eyüpspor, Hatayspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında İkas Eyüpspor, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede, Eyüpspor'un golü Mame Thiam'dan geldi.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan İkas Eyüpspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda İkas Eyüpspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 23. dakikasında Mame Thiam'ın attığı golle İkas Eyüpspor 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Eyüpspor üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda takımların karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmayınca Eyüpspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Kaynak: ANKA / Spor