ikas Eyüpspor'dan Luccas Claro için Geçmiş Olsun Mesajı

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapılan maçın ilk yarısında sakatlanan oyuncuları Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "ikas Eyüpspor'umuzun Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada şanssız bir sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu talihsiz sakatlığı bir an önce atlatıp sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Claro, maçın 32. dakikasında geçirdiği ağır sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.