ikas Eyüpspor, Angel Torres'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Güncelleme:
İKAS Eyüpspor, Dynamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İKAS Eyüpspor, Dynamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı. Eflatun-sarılı kulüp, yeni transferini resmi sanal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Dynamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

