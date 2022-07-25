İğne ipliğe döndü! Sergen Yalçın'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
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Beşiktaş ile yolları ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı. Yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın paylaştığı fotoğrafta görülen deneyimli teknik direktörün oldukça kilo verdiği görüldü.
2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 kupa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın, 2021 yılının Aralık ayında siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı. O günden bu yana takım çalıştırmayan deneyimli hocanın verdiği kilolar dikkat çekti.
SERGEN YALÇIN FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Sergen Yalçın'ın yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç aralarında deneyimli hocanın da bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Dalkılıç'ın "Şimdi biraz eğleniriz..." ifadelerini kullanarak paylaştığı karede Sergen Yalçın'ın fazla kilolarından kurtulduğu fit görüntüsü dikkat çekti.
YORUMCULUĞA GERİ DÖNDÜ
Yeni sezonda takım çalıştırması beklenmeyen Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde yorumculuğa geri döndüğü kesinleşmişti. Deneyimli hoca, YouTube'da yayın yapan Kafa TV kanalında yorumculuk yapacak.
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