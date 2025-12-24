Haberler

Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Aliağa FK ile 2-2 berabere kalan Iğdır FK'nın teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligdeki hedeflerinin yanı sıra kupada da en iyi sonuçları almak istediklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Aliağa FK ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası gruplarında da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, takım olarak tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldıklarını ve bundan dolayı maça iyi başlamak istediklerini söyledi.

Karşılarında genç ve mücadele eden bir takımın olacağını önceden bildiklerini aktaran Üzülmez, "Oyuna iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Biraz da hatalarımız oldu. Özellikle geçiş oyunlarında rakibimize pozisyon verdik ve arkasından yediğimiz bir gol var tabii ki, ondan sonraki süreçte zaten Özder'in müthiş golüyle oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha baskılı şekilde bir mücadele olarak geçti ve Rotariu'nun müthiş golü, Ahmet İlhan'ın müthiş golüyle 2-2 bitti." ifadelerini kullandı.

Maçta genç oyunculara fırsat vermeye çalıştığını anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Bizim öncelikli olarak hedefimiz ligdir ama gruplarda da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz. İbrahim Üzülmez olarak bu camiayı hakikaten Süper Lig hedefinden uzaklaştırmamak için o hedefimize daha çok yoğunlaştığımızı düşünüyorum. Bugünkü maçta da genç oyuncularımıza fırsat verdik. Bir rotasyon içerisinde saha içinde yer aldık. Az süre alan oyuncularımıza fırsat vermeye çalıştık. Oyuncularımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Hatalar var mı, var. Özellikle ortak dediğimiz ikinci topları kazanma konusunda biraz daha gerideyiz. O toplarda biraz daha agresif olmamız lazım, biraz daha net gitmemiz lazım."

Üzülmez, maçta yararlanamadıkları 2-3 net pozisyonlarının olduğunu, ligde de bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Bu karşılaşmanın ardından ligdeki Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına odaklanacaklarını söyleyen Üzülmez, "Gelişmeye daha çok devam edeceğiz, kendimizi daha çok geliştireceğiz. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve ondan sonra yapacağımız takviyelerle beraber bu camiayı inşallah hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Aliağa FK cephesi

Aliağa FK Teknik Direktörü Ramazan Altıntepe ise İzmir'i kupada temsil eden tek takım olduklarına işaret ederek, "Bunun için de çok mutluyuz. Buraya gelirken dedik, güzel futbol, iyi mücadele, birlikte oynama. Sahada futbolcu kardeşlerim elinden geleni yaptı. Buradan galip de gidebilirdik ama bir puan da çok iyi. Bugün iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. İzmir'i en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt