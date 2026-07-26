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Iğdır FK, Yiğit Ali Buz’u kadrosuna kattı

Iğdır FK, Yiğit Ali Buz’u kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 19 yaşındaki stoper Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 19 yaşındaki stoper Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Iğdır FK, yeni sezon sezon transferler çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar genç futbolcu Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık anlaştı. Son olarak Hatayspor forması giyen Buz, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 31 maçta kadroya girerken, 25 karşılaşmaya 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.

Iğdır FK'nın sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğit Ali'ye ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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