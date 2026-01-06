Iğdır FK, Wenderson Tsunami'yi renklerine bağladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden Levski Sofya'da forma giyen Wenderson Tsunami'yi renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'den yapılan açıklamada, Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Tsunami'nin transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofya forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Wenderson Tsunami'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."