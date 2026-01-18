Haberler

Iğdır FK, Sakaryaspor maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın oynayacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından organizasyon çalışmaları yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.

Iğdır ekibi, 19 Ocak Pazartesi günü 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha