Iğdır FK, Sakaryaspor maçına hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın oynayacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından organizasyon çalışmaları yaptı.
Iğdır ekibi, 19 Ocak Pazartesi günü 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor