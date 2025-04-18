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Iğdır FK, Sakaryaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Iğdır FK, Sakaryaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynayacağı Sakaryaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki takım, Iğdır FK Tesisleri'nde pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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