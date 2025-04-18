Iğdır FK, Sakaryaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.