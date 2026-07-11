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Iğdır FK'nın fikstürü belli oldu

Iğdır FK'nın fikstürü belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Iğdır FK, sezonun ilk haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekibin ilk yarı fikstürü açıklandı.

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Iğdır FK, sezona sahasında Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük karşısında başlayacak. İlk haftayı taraftarı önünde geçirecek olan Iğdır temsilcisi, ikinci haftada Bursaspor'a konuk olacak. Üçüncü haftada ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Sezonun ilk yarısında yeşil-beyazlı ekip, 19 karşılaşmanın 10'unu evinde, 9'unu ise deplasmanda oynayacak. İlk yarıda Esenler Erokspor, İstanbulspor, Muğlaspor, Keçiörengücü, Bandırmaspor, Sarıyer, Pendikspor ve Bodrum FK deplasmanlarına gidecek Iğdır FK; Manisa FK, Mardin 1969, Batman Petrolspor, Boluspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Vanspor ile ise evinde oynayacak.

Iğdır FK'nın ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1. hafta: Iğdır FK - Fatih Karagümrük

2. hafta: Bursaspor - Iğdır FK

3. hafta: Iğdır FK - Kayserispor

4. hafta: Esenler Erokspor - Iğdır FK

5. hafta: Iğdır FK - Manisa FK

6. hafta: İstanbulspor - Iğdır FK

7. hafta: Iğdır FK - Mardin 1969 Spor

8. hafta: Muğlaspor - Iğdır FK

9. hafta: Iğdır FK - Batman Petrolspor

10. hafta: Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK

11. hafta: Iğdır FK - Boluspor

12. hafta: Bandırmaspor - Iğdır FK

13. hafta: Iğdır FK - Antalyaspor

14. hafta: Sarıyer - Iğdır FK

15. hafta: Iğdır FK - Ümraniyespor

16. hafta: Pendikspor - Iğdır FK

17. hafta: Iğdır FK - Sivasspor

18. hafta: Bodrum FK - Iğdır FK

19. hafta: Iğdır FK - Vanspor - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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