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Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı

Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, savunmaya tecrübeli stoper Loc Robert Kouagba ve genç sağ bek Ahmet Köse'yi kattı.

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, savunma hattını tecrübeli futbolcu Loc Robert Kouagba ile güçlendirirken, genç futbolcu Ahmet Köse'yi de kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Boluspor forması giyen 32 yaşındaki stoper Loc Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Boluspor'da 38 maçta görev yapan Kouagba, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Iğdır temsilcisi, bir diğer transferini ise Fenerbahçe'den gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, sağ bek mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki Ahmet Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Iğdır FK'nın, transfer çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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