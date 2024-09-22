Iğdır FK, Keçiörengücü'ne 2-0 Mağlup Oldu

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istediğimiz maçı, 2-0 kaybettik. Oyunun ilk 20 dakikası istediğimiz gibi başladı ama 20. dakikada kötü bir gol yedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kazanmayı çok istediğimiz maçı, 2-0 kaybettik. Oyunun ilk 20 dakikası istediğimiz gibi başladı ama 20. dakikada kötü bir gol yedik. İlk yarının bitiminde ikinci golü yiyince oyunun bütün psikolojisi rakibe geçti. Bir de zorunlu değişiklik çok oldu. Maçı kaybettik, toparlanmamız lazım. İki haftadır kaybediyoruz. İddialı bir şekilde lige başladığımız duruma gelmemiz gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA