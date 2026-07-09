Iğdır FK, Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Anadolu temsilcisi, son olarak Bornova 1877 forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ile 4 +1 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Iğdır FK, transfer çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Bornova 1877 forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, " Ertuğrul'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı