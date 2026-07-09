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Iğdır FK, Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Iğdır FK, Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna kattı
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1. Lig ekibi Iğdır FK, Bornova 1877'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Anadolu temsilcisi, son olarak Bornova 1877 forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ile 4 +1 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Iğdır FK, transfer çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Bornova 1877 forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, " Ertuğrul'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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