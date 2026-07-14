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Iğdır FK, Dino Hotic ile Soner Gönül'ü kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bodrum FK'dan Dino Hotic ve Samsunspor'dan Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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