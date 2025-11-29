Haberler

Iğdır FK'dan Deplasmanda Önemli Galibiyet

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından önemli bir galibiyet aldıklarını açıkladı. Takımın son dört haftada yaşadığı krizi aşmak için bu galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim için önemli bir deplasman galibiyeti. Yalçın Hoca geldikten sonra oyun içerisinde değişik formasyonla oynamaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Duran topta etkili olmaya çalışan, saha içerisinde Yalçın hoca geldikten sonra ofansif anlamda da üretken olmaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta önemli bir galibiyet almıştık. 4 haftadır kendi içimizdeki o mini krizi atlatmak için geçen hafta Erzurum maçında önemli bir 3 puan almıştık ve bu 3 puanın önemini daha da arttırmak için bugünkü maçta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
