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Iğdır FK, Bundesliga 2'den Ahmet Engin'i kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg forması giyen Ahmet Engin'i transfer etti. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg'da forma giyen Ahmet Engin'i transfer etti.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Ahmet Engin. Takımımız, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg forması giyen Ahmet Engin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ahmet Engin'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Engin, geçen sezon Duisburg formasıyla toplamda 18 lig maçında forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 4 de asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ahmet Engin Bundesliga Duisburg Trendyol Futbol Iğdır Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Tolga:

Yalan haber Duisburg 3. Ligden küme düstü dolayisiyle 3. Lig de oynamis dogru haber yazin insanlarla alay etmeyin!

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