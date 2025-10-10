Iğdır FK, Boluspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ev sahibi olarak oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına İbrahim Üzülmez yönetiminde başladı. Takım, 10. hafta maçında 19 Ekim Pazar günü Boluspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar yaptı.
Ligin 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü Boluspor ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor