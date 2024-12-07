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Iğdır FK, Bandırmaspor'a Yenildi

Iğdır FK, Bandırmaspor'a Yenildi
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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bandırmaspor'un golünü 6. dakikada Mulumba attı. Diniyev, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

Iğdır FK: Furkan Köse, Halil İbrahim Sönmez (Liço dk. 68), Alim Öztürk (Kerim Avcı dk. 90+3), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Aleksic dk. 66), Silva, Burak Bekaroğlu (Mert Çölgeçen dk. 81), Ahmet Emin Engin, Eysseric (Burak Çoban dk. 81), Regattin, Thuram

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Yedekler: Alperen Selvi, Mert Arda, Yusuf Can Esendemir, N. Niemann, Berkan Keskin

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Sitoe dk. 90+3), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Mulumba, Diniyev, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya (Araujo dk. 90+3), Paixao (Santos dk. 90)

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Yedekler: L. Nomel, Emre Batuhan Güzel, Yağız Dilek, Rodrigo, Paulinho, A. Diakby, Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Kerem Atagan Keskin, Mexer

Gol: Mulumba (dk. 6) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Diniyev (dk. 84) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Zafer Görgen, Paixao (Bandırmaspor), Furkan Köse, Silva (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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