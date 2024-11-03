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Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti

Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Regattin'in penaltı golüyle Iğdır FK öne geçti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın

Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Berkan Keskin dk. 84), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Marcos Silva, Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Burak Çoban dk. 73), Eysseric (Alperen Selvi dk. 89), Regattin (Halil İbrahim Sönmez dk. 89), Thuram (Aleksic dk. 73)

Yedekler: Onur Alp Sarman, Ömer Şişmanoğlu, Oğuzhan Özlesen, Kerim Avcı, Yusuf Can Esendemir,

Teknik Direktör: Yalçın Koşuvak

Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (İsmail Çokçalış dk. 67), Mert Çetin (Arda Ünyay dk. 67), Osman Çelik, Schulz, Alper Uludağ (Diogo Aleksis Özçakmak dk. 76), Cem Tuna Türkmen (Saponara dk. 76), Efkan Bekiroğlu, Rotariu, Varga (Cephas dk. 75), Bajic

Yedekler: Sirozhiddin Astanakulov, Mesut Emre Kesik, Hasan Nazarov, Görkem Cihan, Bahadır Han Güngördü

Teknik Direktör: Kenan Kocak

Gol: Regattin (dk. 43 pen.) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Eysseric, Caner Cavlan (Holding Iğdır FK), Schulz, Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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