Iğdır FK'de hedef, devre arasına 8 maçlık yenilmezlik serisiyle girmek

Alagöz Holding Iğdır FK, zorlu Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3 puanı alıp devre arasında 8 maçlık yenilmezlik serisiyle girmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Iğdır FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kupası maçında Aliağa FK ile çıktığı maçtan 1 puan alan Iğdır ekibi, ligde ve kupadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ligde 30 puanı yakalamayı başaran Iğdır ekibi, 28 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçından 3 puan alarak hem yükselişini sürdürmek hem de yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmak istiyor.

Kupa maçıyla birlikte çıktığı son 7 maçın 4'ünden galibiyet, 3'ünde ise beraberlikle ayrılan Iğdır ekibi, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alacağı 3 puanla devre arasına ligin ilk sıralarında girmeyi planlıyor.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ligin ilk yarısının son maçını kazanarak araya girmek istediklerini işaret eden Üzülmez, "Kaliteli bir takım, yetenekli oyunculara sahip, lider bir takım. Tabii ki seyirci atmosferine baktığımız zaman da Amed deplasmanına giden takımlar için de kolay bir deplasman olmadığını biliyoruz. Ben oyuncularıma şunu söyledim, biz şu ana kadar ortaya koyduğumuz maçlarda üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdik. İlk yarının son maçında kazanmak istiyoruz." dedi.

"30 puan barajını yakaladım, niye 33 olmasın?"

Takımının 30 puan barajını yakaladığını ve Amed Sportif Faaliyetler maçına 33 puan hedefiyle çıkacaklarını anlatan Üzülmez, şöyle devam etti:

"Evet önemli oyuncular var, önemli takım. İç saha grafiğine baktığımız zaman da başarılı bir grafikleri var ama benim de kazanmaya ihtiyacım var. 30 puan barajını yakaladım, niye 33 olmasın? 33 olması için de doneler var. Done nedir, birlik olması, maça kendini en iyi şekilde hazırlamak ve atmosferden etkilenmeden bir şekilde kendi oyunumuzu saha içerisine yansıtmaktır. Bunu yaptığımız takdirde bu deplasmanlarla istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum."

"Zorluğun içerisinden emeğimizle, alın terimizle, mücadelemizle gelmeye çalışıyoruz"

Oyuncularının en iyi şekilde mücadele edeceğine inandığını aktaran Üzülmez, şunları kaydetti:

"Evet, kolay olmayacaktır ama biz zaten futbol adamı olarak ve futbol karakteri olarak da kolayın içerisinde hiçbir zaman olmadık. O zorluğun içerisinden emeğimizle, alın terimizle, mücadelemizle gelmeye çalışıyoruz, geldik de. Amed deplasmanını, son maçı da en iyi şekilde oynayıp inşallah 33 puanla ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Düşüncemiz, anlayışımız ve temennimiz bu yönde. Oyuncularımın da kendi üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerinden hiç şüphem yok. Bizim de gidip Iğdır'ımızı en iyi şekilde temsil etmemizden de kimsenin şüphesi olmasın."