Haberler

Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı

Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da 6. kez düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 40 ilden 176 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Tek ve çift kategorilerinde şampiyonlar belli olurken, en centilmen sporcu ödülü Muhammet Kefeli'ye verildi.

Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası", oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, sporun tabana yayılması ve bölgenin tanıtımı amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 40 ilden 88 erkek, 88 kadın olmak üzere 176 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelenin verildiği müsabakalarda tek erkeklerde Çağan Çelik, tek kadınlarda Derin Deniz Keser, çift erkeklerde Çağan Çelik-Sarp Akan Ercan, çift kadınlarda Piraye Özdemir-Derin Deniz Keser şampiyon oldu.

Turnuvanın en centilmen sporcusu ödülünü ise Muhammet Kefeli aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve protokol üyeleri verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı