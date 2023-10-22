Iğdır'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Turu düzenlendi

SERDAR ÜNSAL

Iğdır Valiliği, Melekli Belediyesi, çeşitli dağcılık ve bisiklet kulüplerince ' Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Turu' yapıldı.

Melekli Belediyesi önünde başlayan toplam 8 kilometrelik Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ve Iğdır'da başlayan bisiklet turu, İrem bağlarında devam ederek dilek ağacının bulunduğu Kültepe mevkiinde sona erdi. Tur sonrası Türk bayrağı açıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Cumhuriyetimizi doğa yürüyüşü ve bisiklet turu ile andık. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Atatürk'ün kurduğu bizlere bıraktığı Cumhuriyetimizin ne kadar büyük bir kazanım olduğunu görmekteyiz. Dünyada her taraf bir savaş gölüne dönmüş durumda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu aziz Cumhuriyet bize modern bir devlet sağladı. Bunun kıymetini biliyoruz" dedi.

Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar da "Cumhuriyetimizin 100. yılında mutluyuz. Doğa yürüyüşü ve bisiklet tur gerçekleştirdik. Yaşasın Cumhuriyet" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Kadınları adlı grup ise modern kıyafetleriyle bisiklet sürerek Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Turuna renk kattı, hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" diye seslendiler.

Program sonrası yöresel çorba dağıtımı gerçekleştirildi.