Iğdır'da Amed Sportif Faaliyler taraftarının şampiyonluk coşkusu

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile oynadıkları maçın ardından Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in Iğdır'da takımını destekleyen taraftarları şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de son haftaya 73 puanla giren iki takımdan Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK deplasmanında 3-3 berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte deplasmanda takımlarını desteklemek için Iğdır'a gelerek tribünlerde takımlarına destek veren taraftarlar sahaya inerek şampiyonluğu kutladı. Futbolcularla birlikte şampiyonluğu saha içinde kucaklaşarak kutlayan taraftar, zaman zaman güvenlik görevlilerine de zor anlar yaşattı. - IĞDIR

