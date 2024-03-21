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IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişiyor

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında değişiklik yapılmasını test etmek için yeni bir adım attı.

OFSAYT KURALI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR

Bu yeni denenen kurala göre, bir futbolcunun ofsaytta sayılması için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek. Yapılan değişiklikle, ofsayt durumunun daha net bir şekilde belirlenmesi ve tartışmaların azaltılması hedefleniyor.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Bu kural daha net bir ofsayt çizgisi oluşturmayı amaçlıyor ve hakemlerin karar verme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. IFAB'ın bu kararı, futbolun daha adil ve şeffaf olmasını sağlama amacı taşıyor. Ancak, bu değişiklik test aşamasında olduğundan, uygulanabilirlik ve etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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