Haberler

Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübü'nün 105. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübü'nün 105. kuruluş yıl dönümü, yürüyüş ve törenle kutlandı. Kulüp Başkanı Oktay Özer, kulübün geçmişine teşekkür etti ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atacaklarını belirtti.

Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübü'nün 105. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

İdmanocağı forması giyip atkı takan kulüp yöneticileri ve küçük sporcular, Kahraman Maraş Caddesi'nden Meydan Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından Kulüp Başkanı Oktay Özer, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özer, yaptığı açıklamada, kulübün geçmişinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İdmanocağını geleceğe daha güçlü ve daha sağlam taşımak istediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki İdmanocağı bir kulüpten öte bir duruştur, vazgeçmeyenlerin, imkansız denileni mümkün kılanların, spor ahlakını her şeyden üstün tutanların evidir. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü kulübümüzün kuruluşundan bu yana benimsediği anlayışında özeti olmuştur."

Programa, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...