İçinden De Bruyne çıktı! Mert Hakan'dan olağanüstü gol
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sashasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.
POROZO ATTI
59. dakikada Haris Hajradinovic'in ortasında altı pasın içerisinde topa iyi yükselen Porozo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
MERT HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL
Kasımpaşa'nın attığı gol sonrası Fenerbahçe baskısını arttırdı. Orta alanda topu kazanan Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına geçenMert Hakan barajın üstünden topu geçirdi ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.
İşte Mert Hakan'ın o golü;