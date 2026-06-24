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Icardi'ye yurt dışına çıkış yasağı

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Icardi'ye yurt dışına çıkış yasağı
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Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı belirtilen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Arjantinli futbolcuya, Wanda Nara'nın şikayeti sonrası yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

  • Mauro Icardi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
  • Yasağın, eski eşi Wanda Nara'nın kızlarıyla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yaptığı şikayet sonucu alındığı öne sürüldü.
  • Icardi'nin avukatı, yasağın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulundu.

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'nin adı bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de bulunan Icardi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

KARARIN ARDINDA WANDA NARA İDDİASI

Haberde, kararın arkasında eski eşi Wanda Nara'nın yaptığı şikayetin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Wanda Nara, kızlarıyla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Mauro Icardi hakkında şikayette bulundu.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTERKEN KARARI ÖĞRENDİ İDDİASI

Haberde, Galatasaray ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelmeyi planlayan Icardi'nin, yurt dışına çıkış yasağı kararıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Kararın ardından Arjantinli futbolcunun şaşkınlık yaşadığı öne sürüldü.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Corriere dello Sport'un haberine göre Mauro Icardi, söz konusu karara itiraz etti. Arjantinli futbolcunun avukatının, yasağın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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